США и Китай приняли совместное заявление по климату. Они выразили готовность работать над реализацией Парижского соглашения. Как отмечается в сообщении Госдепартамента, документ был согласован по итогам встречи в Шанхае спецпосланника американского президента по климату Джона Керри с китайским коллегой Се Чжэньхуа. Вашингтон и Пекин намерены, в частности, поддерживать уровень повышения температуры на планете на отметке ниже 2 градусов и стремиться к ограничению этого показателя. Стороны также приветствовали проведение организуемого США саммита по климату, который пройдет 22-23 апреля в виртуальном формате.