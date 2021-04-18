США и Китай приняли совместное заявление по климату. Они выразили готовность работать над реализацией Парижского соглашения. Как отмечается в сообщении Госдепартамента, документ был согласован по итогам встречи в Шанхае спецпосланника американского президента по климату Джона Керри с китайским коллегой Се Чжэньхуа. Вашингтон и Пекин намерены, в частности, поддерживать уровень повышения температуры на планете на отметке ниже 2 градусов и стремиться к ограничению этого показателя. Стороны также приветствовали проведение организуемого США саммита по климату, который пройдет 22-23 апреля в виртуальном формате.
2021-04-18T05:12:58+03:00
2021-04-18T05:12:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:12, 18 апреля 2021
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