В ОНК Москвы сообщили об улучшении самочувствия экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников сообщил об улучшении самочувствия бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он идет на поправку, у него нормализовалась температура и состояние здоровья в целом приходит в норму, сказал Мельников.

Ранее сообщалось, что заразившегося коронавирусом экс-губернатора перевели из СИЗО «Лефортово» в медблок «Матросской тишины». Фургала задержали в июле прошлого года по обвинению в причастности к убийствам предпринимателей в начале 2000-х. Вину он не признает. Жители Хабаровска регулярно проводят массовые митинги в его поддержку.