Два британских военных корабля в мае отправятся в Черное море. Как пишет газета «Таймс» со ссылкой на источники в ВМС королевства, этот жест призван выразить поддержку Украине и НАТО в регионе на фоне ситуации на российско-украинской границе. По информации издания, речь идет об эскадренном миноносце и фрегате. Корабли отделятся от авианосной ударной группы ВМС в Средиземном море и через пролив Босфор направятся в Черное море.
2021-04-18T05:10:37+03:00
2021-04-18T05:10:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:10, 18 апреля 2021
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