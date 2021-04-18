Два британских военных корабля в мае отправятся в Черное море. Как пишет газета «Таймс» со ссылкой на источники в ВМС королевства, этот жест призван выразить поддержку Украине и НАТО в регионе на фоне ситуации на российско-украинской границе. По информации издания, речь идет об эскадренном миноносце и фрегате. Корабли отделятся от авианосной ударной группы ВМС в Средиземном море и через пролив Босфор направятся в Черное море.