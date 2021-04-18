Чехия на фоне дипломатического скандала может не допустить Россию к участию в тендере на строительство АЭС

Чехия на фоне дипломатического скандала может не допустить Россию к участию в тендере на строительство нового энергоблока атомной электростанции Дукованы. Этого не исключил министр промышленности и торговли Карел Гавличек.

Накануне Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов, назвав их сотрудниками российских спецслужб. Им дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну.

По словам премьера Андрея Бабиша, у Праги есть «обоснованные подозрения» в причастности российских спецслужб ко взрыву склада с боеприпасами на востоке страны в октябре 2014 года, в результате которого погибли два человека.