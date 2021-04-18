Роскосмос изучит вопрос трансформации человека на уровне генной инженерии для полетов в дальний космос

Роскосмос изучит вопрос трансформации человека «на уровне генной инженерии и клеточных технологий» для полетов в дальний космос. Об этом рассказали ТАСС в госкорпорации. В частности, планируется создать медицинские препараты, которые позволят организму справиться с влиянием космической радиации на нервную систему. Уже есть наработки по временному изменению свойств организмов грызунов: им вводят препарат, после чего у них на какое-то время появляются «сверхспособности», — рассказал ученый. К исследованиям собираются привлечь Российскую академию наук, Институт медико-биологических проблем РАН, Федеральное медико-биологическое агентство и медицинские учреждения Минздрава. Результаты исследований «Роскосмос» готов забрать на внедрение.
2021-04-18T04:07:45+03:00
2021-04-18T04:07:45+03:00
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04:07, 18 апреля 2021
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