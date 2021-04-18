Правоцентрист Гильермо Лассо победил на президентских выборах в Эквадоре. Он набрал во втором туре более 52% голосов. Об этом сообщили в Национальном избирательном совете республики по итогам обработки 100% бюллетеней. Его соперника Андреса Арауса, представляющего левоцентристскую коалицию «Союз ради надежды», поддержали порядка 48%. Голосование состоялось 11 апреля.

Лассо обещал искоренять коррупцию и провести массовую вакцинацию населения, а также реформу образования, расширив доступ к бесплатному высшему образованию.