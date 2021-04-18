Франция вводит обязательный 10-ти дневный карантин для приезжающих из Бразилии, Аргентины, Чили и ЮАР. Ограничения вводятся с 24 апреля. Для выхода из помещения будут установлены определенные часы. Соблюдение этой меры будет контролироваться полицией или жандармерией. При этом будут усилены штрафы в случае нарушения правил самоизоляции, сообщила администрация премьер-министра Жана Кастекеса. Все приезжающие обязаны будут представить по прибытии справку о негативном тесте на коронавирус и пройти антигенный тест. Также в отношении пассажиров из этих четырех стран сокращается список причин, по которым они могут прибыть во Францию.