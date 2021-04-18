Чехия высылает 18 российских дипломатов. В Праге их считают сотрудниками спецслужб. Они должны уехать в течение 48 часов. По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, это связано со взрывом в 2014 году на военном складе боеприпасов, когда погибли два человека. Чешские власти полагают, что к этому могла быть причастна российская разведка.

Прага также объявила в розыск предполагаемых сотрудников Главного разведывательного управления, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери — Александра Петрова и Руслана Боширова. Как сообщается на сайте чешской полиции, они в 2014 году попали в страну с поддельными молдавским и таджикским паспортами и были замечены рядом с взорвавшимся складом.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал «чушью» заявления Праги о причастности российских разведчиков к взрыву на складе. По его словам, это ситуация, высосанная из пальца.