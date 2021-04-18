Первый полет беспилотного вертолета на Марсе состоится в понедельник. Новую дату NASA сообщило в Twitter. Изначально запуск должен был пройти 11 апреля. Однако сроки несколько раз сдвигали. Дрон должен взлететь в 10:30 по мск. Данные о его полете дойдут до Земли только спустя несколько часов. Их покажут в прямой трансляции в 13:15 по мск, брифинг проведут в 21:00 мск. Вертолет Ingenuity прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance. Американский ровер высадился на Красной планете в феврале, он будет искать следы жизни.