Первый полет беспилотного вертолета на Марсе состоится в понедельник. Новую дату NASA сообщило в Twitter. Изначально запуск должен был пройти 11 апреля. Однако сроки несколько раз сдвигали. Дрон должен взлететь в 10:30 по мск. Данные о его полете дойдут до Земли только спустя несколько часов. Их покажут в прямой трансляции в 13:15 по мск, брифинг проведут в 21:00 мск. Вертолет Ingenuity прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance. Американский ровер высадился на Красной планете в феврале, он будет искать следы жизни.
2021-04-18T03:09:14+03:00
2021-04-18T03:09:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 18 апреля 2021
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