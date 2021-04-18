На юго-востоке Перу во время операции против наркоторговцев разбился военный вертолет. Погибли пятеро военнослужащих, столько же получили легкие травмы. Судьба еще двоих неизвестна, ведутся их поиски. Как сообщило в Twitter Объединенное командование ВС республики, вертолет, на борту которого находились 12 военнослужащих, получил механические повреждения и упал в реку.