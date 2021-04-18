Доход спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова сократился за год почти в 11 раз. Но он вновь стал самым богатым депутатом столичного парламента, заработав за 2020 год около 181 млн рублей. Это следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте Мосгордумы. Согласно документу, в собственности у спикера квартира площадью почти 270 кв.м, автобомиль Mercedes и машиноместо. Также он имеет в безвозмездном пользовании квартиру площадью 54 кв.м. и коттедж площадью около 280 кв.м.

На втором месте в списке депутатов Мосгордумы с наибольшим доходом за год оказалась Любовь Никитина из КПРФ. Она по документам заработала 49 млн руб. Ей принадлежат четыре земельных участка, два жилых дома, пять квартир в индивидуальной собственности и одна квартира в долевой собственности, а также шесть нежилых помещений.

Третье место занял Андрей Медведев, заработавший 27 млн руб. У него в собственности есть земельный участок, жилой дом, две квартиры и автомобили Kia и Lexus.