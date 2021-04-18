ФСБ сообщила о задержании в Москве совместно с белорусским КГБ готовивших военный переворот в Минске 9 мая. По информации из Минска, белорусский политолог Александр Федута и живущий в США белорусский адвокат Юрий Зенкович обсуждали в приватных чатах одного из мессенджеров планы мятежа и решили провести в Москве личную встречу с некоторыми оппозиционными генералами ВС Белоруссии. Встреча состоялась в одном из московских ресторанов после консультации с США и Польшей. По данным ФСБ, в планы задержанных входило также физическое устранение президента Белоруссии.

Сам Александр Лукашенко также рассказал о готовившемся на него и его детей покушении. По его словам, в этом также принимали участие иностранные спецслужбы. Минск связался с Москвой и в итоге прилетевшая из США «агентура» была схвачена в российской столице, утверждает белорусский лидер.