Премьер-министру Армении Николу Пашиняну не дали возложить цветы к могиле погибшего в Нагорном Карабахе армянина. У него на пути встал житель села и сказал, что политик не имеет никакого отношения к могиле его брата, и он ему не позволяет возлагать цветы. Когда Пашинян предпринял еще одну попытку, родственник погибшего указал, что власти не помогали найти его тело, а скорее мешали, сообщает портал News.am.

7 апреля в ходе акции армянские женщины, чьи мужья и сыновья погибли в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, закидали яйцами полицейских и здание парламента в центре Еревана. Они также «избивали» силовиков красными гвоздиками. Кроме того, протестующие написали красной краской на асфальте слово «предатель» на русском языке.