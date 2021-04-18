В Санкт-Петербурге отколовшийся от здания кусок лепнины упал на коляску с двухлетним ребенком. Районная прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка работе управляющей компании, говорится на сайте городской прокуратуры. Источники интернет-издания «Фонтанка» сообщили, что в результате происшествия двухлетний мальчик получил травмы средней тяжести, его госпитализировали. Предварительно, ребенку диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, у него также поврежден глаз.
2021-04-18T02:09:53+03:00
2021-04-18T02:09:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 18 апреля 2021
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