В Санкт-Петербурге отколовшийся от здания кусок лепнины упал на коляску с двухлетним ребенком. Районная прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка работе управляющей компании, говорится на сайте городской прокуратуры. Источники интернет-издания «Фонтанка» сообщили, что в результате происшествия двухлетний мальчик получил травмы средней тяжести, его госпитализировали. Предварительно, ребенку диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, у него также поврежден глаз.