Президент Франции Эманнуэль Макрон призвал международное сообщество «определить четкие красные линии» в отношениях с Россией. В случае любого «неприемлемого поведения» надо вводить против Москвы санкции, заявил французский лидер в интервью телеканалу «SBS». Он отметил, что международное сообщество придерживается того, что он назвал «наивным подходом». «Это не провал дипломатии, это отказ коллективного авторитета по отношению к России», — заявил Макрон. При этом он сказал, что «полностью разделяет» желание американского президента Джо Байдена начать диалог с Россией.