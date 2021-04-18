Президент Франции Эманнуэль Макрон призвал международное сообщество «определить четкие красные линии» в отношениях с Россией. В случае любого «неприемлемого поведения» надо вводить против Москвы санкции, заявил французский лидер в интервью телеканалу «SBS». Он отметил, что международное сообщество придерживается того, что он назвал «наивным подходом». «Это не провал дипломатии, это отказ коллективного авторитета по отношению к России», — заявил Макрон. При этом он сказал, что «полностью разделяет» желание американского президента Джо Байдена начать диалог с Россией.
2021-04-18T02:09:11+03:00
2021-04-18T02:09:11+03:00
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02:09, 18 апреля 2021
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