Чехия на фоне дипломатического скандала может не допустить Россию к участию в тендере на строительство АЭС

Чехия на фоне дипломатического скандала может не допустить Россию к участию в тендере на строительство нового энергоблока атомной электростанции Дукованы. Этого не исключил в интервью Reuters министр промышленности и торговли Карел Гавличек.

Накануне МИД Чехии объявил о высылке 18 российских дипломатов. В Праге их считают сотрудниками российских спецслужб. Россиянам дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну.

По словам премьера Андрея Бабиша, у Праги есть «обоснованные подозрения» в причастности российских спецслужб ко взрыву склада с боеприпасами в селе Врбетице на востоке страны в октябре 2014 года, в результате которого погибли два человека. В российском МИД уже пообещали на это отреагировать.