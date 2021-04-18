«Барселона» выиграла Кубок Испании. В финальном матче каталонский футбольный клуб одержал разгромную победу со счетом 4:0 над командой «Атлетик Бильбао».

«Барселона» является рекордсменом по общему количеству выигранных трофеев в Кубке страны — с учетом этой победы команда в 31-й раз стала победителем соревнований. До этого розыгрыша «Барселона» выиграла турнир в 2018 году. Команда из Бильбао брала трофей 24 раза.