Международное агентство по атомной энергии подтверждает, что Иран начал обогащать уран до рекордных 60%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МАГАТЭ. В его конфиденциальном отчете государствам-членам ООН говорится, что специалисты проведут независимую проверку уровня обогащения взятого образца. Как поясняет Reuters, согласно ядерной сделке, Иран может обогащать уран только до 3,67%. Такое соглашение об иранской ядерной программе было заключено в 2015 году между Ираном, Россией, Великобританией, Германией, Китаем, США и Францией. При этом ранее Иран уже поднял обогащение урана до 20%. О том, что он увеличит его до 60%, сообщил 13 апреля представитель Тегерана на переговорах по возможному восстановлению сделки по иранской ядерной программе. Заявление последовало после аварии на обогатительном комплексе в Натанзе, вызванного, по мнению иранской стороны, «ядерным терроризмом».