Глава Минобороны Германии обвинила Россию в угрозе безопасности Европе. Аннегрет Крамп-Карренбауэр указала, что имеет в виду вооружение России и «ее военные действия в центре Европы». По ее словам, у российской стороны есть ракеты, которые «могут достичь Германии», что нарушает действующие договоры о контроле над вооружениями. Политика России, по мнению министра, представляет собой «нелиберальную, антидемократическую противоположность Западу». Указание на это говорит не об антироссийском настроении, а о «политических фактах» и способствует «активным мерам предосторожности для страны и для Европы», отметила глава военного ведомства, чьи слова цитирует газета Der Spiegel.

Крамп-Карренбауэр также расценила передислокацию российских войск к границе с Украиной как умышленную провокацию. Она отметила, что действия Москвы «не способствуют созданию доверия, а явно призваны спровоцировать реакцию».