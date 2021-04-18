Чехия высылает 18 российских дипломатов. В Праге их считают сотрудниками российской разведки, в том числе СВР. Им дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну. Как заявили премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр внутренних дел Ян Гамачек, российские спецслужбы причастны к взрывам на складах боеприпасов на юго-востоке Чехии в октябре и декабре 2014 года. Как сообщалось, боеприпасы там хранила в том числе чешская фирма, которая поставляла оружие на Украину. Глава МВД выразил сожаление, что чешско-российские отношения серьезно пострадают, но отметил, что Чехия находится в той же ситуации, что и Великобритания во время отравлений в Солсбери. Одновременно полиция заявила, что разыскивает предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова, поскольку они были в день взрыва рядом с взорвавшимся складом.

В российском МИД уже пообещали отреагировать на высылку дипломатов. «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами», — заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.