Очередной этап вывоза российских туристов из Турции должен состояться сегодня

К этой практике вернулись, поскольку на прошлой неделе власти решили ограничить авиасообщение.

Вывозными рейсами занялись сразу несколько авиакомпаний. Так, «Победа» организует сегодня три перелёта в Москву – два из Стамбула и один из Алании. Также в Екатеринбург должен будет прилететь рейс из аэропорта Ататюрк.

Еще подмосковном Жуковском будут ждать по самолёту из Антальи и Даламана. Их организовала S7. В компании отметили, что если кого-либо из пассажиров переоформили на один из этих рейсов, то ему на телефон уже должно было прийти соответствующее сообщение.

Еще вывозными рейсами занялась и компания «Азимут», сегодня она привезет туристов из Стамбула в Ростов-на-Дону.

Всего по данным Российского союза туриндустрии, в Турции осталось около тридцати тысяч туристов. Некоторые авиакомпании уже опубликовали расписание вывозных рейсов как минимум на две недели вперед.

О решении сократить авиасообщение с Турцией стало известно в понедельник. Российские власти уверяют, что это было сделано из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в республике.