В России ФСБ совместно с КГБ Беларуси задержали белорусских граждан — политолога А. Федуту и адвоката Ю. Зенковича

В России ФСБ совместно с КГБ Белоруссии задержали белорусских граждан — политолога Александра Федуту и адвоката Юрия Зенковича. Как сообщает ЦОС ФСБ, они подозреваются в подготовке покушения на белорусского президента Александра Лукашенко и подготовке к вооруженному мятежу. Сам Лукашенко в эфире государственно телевидения тоже рассказал, что на него и на его детей готовили покушение.

ФСБ называет задержанных «идеологами радикальной белорусской оппозиции». Зенкович имеет двойное гражданство — белорусское и американское. По версии ФСБ, задержанные планировали военный переворот по сценарию цветных революций. Для этого они собирались привлечь местных и украинских националистов и совершить мятеж в день парада Победы в Минске 9 мая. Задержанные якобы проводили в Москве встречу с «оппозиционно настроенными белорусскими генералами. Кадры задержания Федуты и Зенковича показал белорусский телеканала ОНТ.