Полиция Чехии объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова

Полиция Чехии также объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, которых в Великобритании подозревают в отравлении Скрипалей. Как говорится в сообщении полиции, их разыскивают в связи с расследованием «обстоятельств серьезного преступления», какого именно, не уточняется. На странице полиции в Twitter также размещены их фотографии. В полиции Чехи считают, что Петров и Боширов должны были находиться в стране в октябре 2014 года. В полиции Чехии РИА «Новости» заявили, что не могут подтвердить связь между розыском Петрова и Боширова и взрывом в Врбетице в 2014 г.