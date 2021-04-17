Чехия высылает 18 сотрудников посольства России

Они, как заявил первый вице-премьер и ИО министра иностранных дел страны Ян Гамачек, являются офицерами российской разведки. По его словам, Чехия находится в такой же ситуации, как Великобритания при попытке отравления Скрипалей в 2018 году. В свою очередь премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что национальные спецслужбы указали на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

Вице-премьер Гамачек также сказал, что открывшиеся обстоятельства взрыва во Врбетице стали главной причиной его отказа от запланированного на 19 апреля рабочего визита в Москву, где он планировал обсудить возможности получения Чехией российской вакцины «Спутник V».