Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Об этом заявил первый вице-премьер и глава МВД страны Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности министра иностранных дел. Высылаемые, по его словам, должны покинуть Чехию в течение 48 часов. В свою очередь, премьер Чехии Андрей Бабиш заявил о возможной причастности России к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 г. По словам Бабиша, сегодня о ситуации был проинформирован президент Земан и он выразил поддержку предлагаемой процедуре. Официальныйпредставитель МИД России Мария Захарова уже дала понять, что Чехию ждут ответные меры.

Между тем, по сведениям Рейтер, чешская полиция объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, которых в Великобритании обвиняют в попытке отравлении «Новичком» бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля