Украина высылает из страны старшего дипломата посольства России в Киеве

Как сообщила пресс-служба украинского МИДа, российский дипломат должен покинуть Украину в течение 72 часов, начиная с 19 апреля. В сообщении указывается, что решение принято в ответ на высылку из России украинского консула в Санкт-Петербурге. Задержание и высылку украинского консула из России в МИД Украины назвали неправомерным и выразили российской стороне протест. В ФСБ утверждают, что украинский консул был задержан при получении от российского гражданина информации закрытого характера.