В России в результате спецоперации ФСБ И КГБ Беларуси задержали белорусов — политолога Федуту и адвоката Зенковича

В России в результате спецоперации ФСБ И КГБ Беларуси задержали белорусов — политолога Александра Федуту и адвоката Юрия Зенковича, — подозреваемых в подготовке покушения на белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ФСБ. Ранее 17 апреля Лукашенко сообщил, что на него и на его детей готовили покушение. «В Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу. Они показали, как это все планировали (...) Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центральное разведывательное управление, ФБР — не знаю, кто там из американцев работал. Мы по каналам соответствующим предупредили и Россию, и других, чтобы были в теме», — сказал президент Беларуси. По словам Лукашенко, он «попросил» президента России Владимира Путина и директора ФСБ Александра Бортникова, после чего подозреваемых «взяли». Спустя некоторое время ФСБ России подтвердила информацию о задержании Федуты и Зенковича, которых, по данным службы, консультировали в США и Польше. Ведомство называет их «идеологами белорусской радикальной оппозиции». Зенкович имеет двойное гражданство — белорусское и американское. По версии ФСБ, задержанные планировали осуществление военного переворота по «отработанному сценарию цветных революций». Для этого они собирались привлечь местных и украинских националистов, а также «физически устранить» Лукашенко. Как утверждает ФСБ, подозреваемые собирались совершить военный переворот в день парада Победы в Минске 9 мая.Задержанные якобы провели в Москве встречу с «оппозиционно настроенными генералами» Беларуси, в ходе которой заявили о необходимости «уничтожить практически всю верхушки руководства республики», говорится в сообщении ФСБ. По данным службы, в планы Зянковича и Федуты входил захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу и блокировка подразделений внутренних войск и ОМОНа.Кадры задержания Федуты и Зенковича показал белорусский телеканала ОНТ.