Главный тренер германского ФК и «Бавария» попросил руководство о расторжении контракта по окончании сезона

Главный тренер германского ФК и «Бавария» Ханс-Дитер Флик попросил руководство о расторжении контракта по окончании сезона.

Соглашение с 56-летним специалистом рассчитано до лета 2023 года. По итогам сезона-2019/20 Флик был назван тренером года в Германии и по версии ФИФА. О причинах ухода не сообщается. Ранее сообщалось, что Флик может стать главным тренером

сборной Германии летом после того, как ее покинет Йоахим Лёв.