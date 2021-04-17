В Москве задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Зенкович и белорусский гражданин Федута.

Как сообщает ЦОС ФСБ, они планировали военный переворот 9 мая в Минске и физическое устранение президента Лукашенко. Спецоперация по задержанию была проведена совместно с КГБ Белоруссии . В отношении задержанных в Белоруссии заведено дело заговоре с целью захвата государственной власти.

Задержанная группа людей, готовивших покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко и его детей. Также планировалось планировала осуществить силовой госпереворот в республике летом этого года. Об этом сообщил белорусский госканал ОНТ. В сообщении указывается, что сам госпереворот заговорщики наметили на июнь или июль. По информации телеканала, в состав группы входили как белорусские, так и иностранные граждане. Главным организатором переворота телеканал называет задержанного в Москве уроженца Белоруссии адвоката Юрия Зенковича, который с 2007 года проживает в США и имеет гражданство этой страны. По данным телеканала, задержанный глава белорусской оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев тоже поддерживал силовой вариант смены власти в Белоруссии.

Председатель КГБ Иван Тертель в эфире телеканала ОНТ заявил, что участники группы детально спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению президента Беларуси, членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем. По словам Терлеля, задержание заговорщиков, планировавших госпереворот в Белоруссии, произошло после обращения Лукашенко к Путину.