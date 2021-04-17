Сотрудники ангарской исправительной колонии №15 напали на адвоката Яшину

Сотрудники ангарской исправительной колонии №15 напали на адвоката Светлану Яшину, которая приехала принять жалобу заключенного на пытки.

Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на сопровождавших адвоката. По их словам, Яшина смогла попасть в колонию только после звонков в Москву и региональное управление ФСИН. Дежурный выписал ей пропуск, но запретил вести съемку. После того, как заключенный оформил заявление один из сотрудников позвал напарника, и они силой выпроводили Яшину из помещения, пытаясь отобрать у нее телефон. У адвоката «случился приступ» и ее увезли в больницу.