Храм Николаевского Малицкого мужского монастыря в Тверской области украсили фресками с новой версией «Страшного суда»

На них изображены черти с ноутбуками и смартфонами, а также «интернет-зависимые» грешники, горящие в пламени. На это обратил пользователь соцсети «ВКонтакте» Евгений Александров. Одна из прихожанок храма рассказала «Комсомольской правде», что фрески написал румынский иконописец который старался сделать изображения «в духе времени».
2021-04-17T20:34:30+03:00
2021-04-17T20:34:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:34, 17 апреля 2021
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