Храм Николаевского Малицкого мужского монастыря в Тверской области украсили фресками с новой версией «Страшного суда»

На них изображены черти с ноутбуками и смартфонами, а также «интернет-зависимые» грешники, горящие в пламени. На это обратил пользователь соцсети «ВКонтакте» Евгений Александров. Одна из прихожанок храма рассказала «Комсомольской правде», что фрески написал румынский иконописец который старался сделать изображения «в духе времени».