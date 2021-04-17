Facebook скрыл страницу организации Transparency Russia

Об этом учредитель организации Елена Панфилова сообщила на своей странице в соцсети.

По ее словам, каких-либо разъяснений от ФБ получить не удалось.

Памфилова уточнила, что соцсеть просто отменила публикацию страницы организации. По какой причине это было сделано, Панфилова не знает. При этом администраторы страницы перед этим не получали никаких уведомлений.