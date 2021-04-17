Глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в угрозе безопасности Европы. По ее словам, об этом говорят размещение в Калининградской области ракетных комплексов «Искандер» и стягивание войск на границе с Украиной. Нынешнюю переброску российских войск к границе с Украиной Крамп-Карренбауэр оценила как целенаправленную провокацию. Политику России Крамп-Карренбауэр назвала «нелиберальной, антидемократической».
2021-04-17T20:33:04+03:00
2021-04-17T20:33:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 17 апреля 2021
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