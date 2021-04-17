Глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в угрозе безопасности Европы. По ее словам, об этом говорят размещение в Калининградской области ракетных комплексов «Искандер» и стягивание войск на границе с Украиной. Нынешнюю переброску российских войск к границе с Украиной Крамп-Карренбауэр оценила как целенаправленную провокацию. Политику России Крамп-Карренбауэр назвала «нелиберальной, антидемократической».