Администрация Байдена рассматривает возможность запретить банкам США приобретать гособлигации РФ на вторичном рынке

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность запретить американским банкам приобретать гособлигации России на вторичном рынке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. По их данным, сейчас Белый дом оценивает влияние новых санкций в отношении России, в том числе на глобальные рынки. Важным показателем в этом вопросе источники назвали решение ЦБ России по ключевой ставке, следующее обсуждение которой состоится 23 апреля.