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20:32, 17 апреля 2021

Администрация Байдена рассматривает возможность запретить банкам США приобретать гособлигации РФ на вторичном рынке

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность запретить американским банкам приобретать гособлигации России на вторичном рынке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. По их данным, сейчас Белый дом оценивает влияние новых санкций в отношении России, в том числе на глобальные рынки. Важным показателем в этом вопросе источники назвали решение ЦБ России по ключевой ставке, следующее обсуждение которой состоится 23 апреля.


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