В Великобритании похоронили супруга Елизаветы II принца Филиппа

На церемонию в Виндзоре из-за ограничений по коронавирусу были допущены лишь 30 членов королевской семьи. Кроме того, сам принц в свое время просил, чтобы его похоронили без излишней помпы. Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив два месяца до 100-летия.