В Великобритании похоронили супруга Елизаветы II принца Филиппа

На церемонию в Виндзоре из-за ограничений по коронавирусу были допущены лишь 30 членов королевской семьи. Кроме того, сам принц в свое время просил, чтобы его похоронили без излишней помпы. Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив два месяца до 100-летия.
2021-04-17T20:04:42+03:00
2021-04-17T20:04:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 17 апреля 2021
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