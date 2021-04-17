США могут ужесточить санкции в отношении российских долговых ценных бумаг

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники. По словам собеседников агентства, в Белом доме изучают последствия санкций против России, которые были введены 15 апреля. Они заявили, что администрация президента США Джо Байдена намерена ужесточить их, если российские власти «не прекратят хакерские атаки и попытки вмешательства в политический процесс США».
2021-04-17T20:02:39+03:00
2021-04-17T20:02:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:02, 17 апреля 2021
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