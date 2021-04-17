Z Архив новостей новости
5 5 6 1655
20:02, 17 апреля 2021

США могут ужесточить санкции в отношении российских долговых ценных бумаг

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники. По словам собеседников агентства, в Белом доме изучают последствия санкций против России, которые были введены 15 апреля. Они заявили, что администрация президента США Джо Байдена намерена ужесточить их, если российские власти «не прекратят хакерские атаки и попытки вмешательства в политический процесс США».


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 апреля Поздравить…

5 294 6 5227 15.04
Новости

фото: @bazabazon Прокуратура Москвы требует признать организации, созданные Алексеем Навальным, экстремистскими Соответствующий иск подан в Московский городской суд…

5 105 6 7616
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Вы считаете себя ангелами, а нас — демонами НАТО «прошагало» в российскую сторону более 500 километров, увеличившись и по составу участников, и по территории на треть. Все ближе к России и всё чувствительнее для нашей безопасности…

5 296 6 29141 11.04
Новости

фото: t.me/nexta_live США сожалеют об ответных мерах России на американские санкции и считают их эскалацией Госдепартамент: Вашингтон в этом не заинтересован, но оставляет за собой право ответить

5 61 6 9800
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

В таких ситуациях нация проверяется на патриотизм Хотелось бы, чтобы после таких заявлений хотя бы какая-то часть, если не все отпускники, посчитали для себя невозможным отдыхать в стране, посягающей на права и свободы миллионов их сограждан, по собственному выбору…

5 245 6 33984 13.04
Блоги

+ Дмитрий Песков: Россия не собирается двигаться к войне с Украиной Дмитрий Песков: Россия не собирается двигаться к войне с Украиной Об этом пресс-секретарь президента заявил в эфире федерального канала…

5 133 6 18901 11.04
8читать ;смотреть
Новости

Личный врач Алексея Навального Анастасия Васильева написала о критических показателях в анализах крови политика По данным Васильевой, уровень калия у Навального подскочил до 7 милимолей на литр при норме от 3 до 5, креатинин – до 152 при норме от 80 до 114...

5 46 6 6582
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

3048451

5 51 6 7870 19:05
#слушать 49:01 ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Выбор должен быть у каждого. А там как совесть подскажет Считаю лично для себя ханжеством ездить в отпуск в страны, занимающие в отношении России недружественную позицию. Никогда этого не делал и не намерен делать и впредь. Но это мой выбор…

5 141 6 23193 14.04
Блоги

Конгресс интеллигенции: Предотвратить полномасштабную войну с Украиной! Россиянам нужно заниматься своей страной, навести в ней порядок, а не идти войной на соседей…

5 138 6 23616 15.04
Блоги

«Уже не в первый раз госдепартамент США демонстрирует беспамятство» Комментарий Посольства России в США в связи с искажением госдепом памяти о первом космонавте Земли Ю.А.Гагарине…

5 224 6 40427 13.04
Новости

Глава «Альянса врачей» Васильева опубликовала у себя в твиттере копию биохимического анализа крови Навального На его основании она делает вывод, что у политика почечная недостаточность и проблемы с сердцем

5 31 6 5875
Блоги

Мировые деятели культуры призвали Кремль обеспечить доступ врачей к Алексею Навальному Мы призываем Вас, господин Президент, обеспечить Алексею Навальному безотлагательное лечение и уход, в которых он нуждается и на которые он имеет право по российскому законодательству…

5 187 6 36422 16.04
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Как Россию оценивают в Америке с точки зрения положения прав человека Почему американские законодатели принимают те или иные законы, и в том числе почему вводятся санкции, которые часто с непониманием воспринимаются в России…

5 45 6 9082 11.04
Блоги

Леонид Гозман политик

Слово благодарности Израилю Это память о каждом павшем – там нет «неизвестных солдат». Это не демагогический звон о возможности повторения – это постоянная готовность к отражению атаки и это постоянные усилия, направленные на сохранение жизни своих солдат…

5 172 6 34287 16.04
Новости

Соратники Алексея Навального опубликовали расследование о резиденции президента Владимира Путина на Валдае В материале утверждается, что на ее территории, в частности, отстроен СПА-комплекс…

5 49 6 48856

Популярное за неделю

Новости

Ведущая новостей «Первого канала» Екатерина Андреева столкнулась с проблемами при возвращении в Россию через Турцию Она летела домой из ЮАР, но при пересадке в Стамбуле у нее отменили рейс…

5 12 6 41563
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лучше не пытаться всунуть патриотизм, даже самый тоненький и хлипкий, между россиянином и турецким пляжем. Патриотизм будет немедленно расплющен и скончается в муках…

5 50 6 91221 14.04
#слушать 52:39 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Будет ли война между Россией и Украиной?
5 138 6 40252 11.04
Блоги

Алексей Мельников публицист

Пощечина от Байдена Мы – демократическая Россия, отныне для Америки никто. Байден всем нам дал урок. У Америки нет больше союзников в России. Их уничтожил Байден…

5 241 6 205335 13.04
Блоги

Станислав Кучер публицист

+ Деды договорились? Что на самом деле мог сказать Путину Байден Деды договорились? Что на самом деле мог сказать Путину Байден Байден повел себя как ковбой, шахматист и игрок в покер в одном флаконе. Не Трамп, а он дает Путину еще один шанс. Думаю, Путин этим шансом воспользуется. Как это обыграет пропаганда – вообще неважно…

5 103 6 83344 16.04
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9082371
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4879129

Сегодня в эфире