США могут ужесточить санкции в отношении российских долговых ценных бумаг

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники. По словам собеседников агентства, в Белом доме изучают последствия санкций против России, которые были введены 15 апреля. Они заявили, что администрация президента США Джо Байдена намерена ужесточить их, если российские власти «не прекратят хакерские атаки и попытки вмешательства в политический процесс США».