Американские санкции практически не влияют на сдерживание России и вряд ли изменят ее поведение

Об этом говорится в редакционной статье информпортала «Аксиос». В ней отмечается, что несмотря на смелые заявления высокопоставленных представителей американских властей, мало оснований полагать, что новый санкционный пакет против России как-либо изменит поведение или расчет российского руководства. Издание отмечает, что меры относительно российского суверенного долга значительны, но оставляют большое пространство для маневра Владимиру Путину.
2021-04-17T20:01:57+03:00
2021-04-17T20:01:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 17 апреля 2021
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