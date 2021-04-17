Американские санкции практически не влияют на сдерживание России и вряд ли изменят ее поведение

Об этом говорится в редакционной статье информпортала «Аксиос». В ней отмечается, что несмотря на смелые заявления высокопоставленных представителей американских властей, мало оснований полагать, что новый санкционный пакет против России как-либо изменит поведение или расчет российского руководства. Издание отмечает, что меры относительно российского суверенного долга значительны, но оставляют большое пространство для маневра Владимиру Путину.