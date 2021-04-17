Украина в качестве зеркальной меры вышлет российского дипломата

Ранее МИД России объявил о высылке украинского консула, задержанного в Санкт-Петербурге при попытке получить информацию закрытого характера. В МИД Украины полностью исключили выдвинутые консульскому сотруднику обвинения и назвали произошедшее провокацией.
2021-04-17T20:01:24+03:00
2021-04-17T20:01:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 17 апреля 2021
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