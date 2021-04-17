Глава «Альянса врачей» Васильева опубликовала у себя в твиттере копию биохимического анализа крови Навального.

На его основании она делает вывод, что у политика почечная недостаточность и проблемы с сердцем. Васильева добавила, что лечащие врачи Навального обратились к главе ФСИН Александру Калашникову с требованием допустить их к Навальному и провести срочный медицинский консилиум. Письмо подписали кардиолог Ярослав Ашихмин, анестезиолог-реаниматолог Алексей Эрлих, нейрохирург Алексей Кащеев. В конце марта Алексей Навальный пожаловался на ухудшение здоровья в покровской колонии — у него боли в спине и теряется чувствительность в ноге. Политик объявил голодовку, требуя допустить в колонию гражданских врачей. «Альянс врачей» включен в реестр НКО –иноагентов.