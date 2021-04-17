Украинского консула, задержанного ранее ФСБ, высылают из России

Киев уже готовится к ответным действиям.

Александру Сосонюку дали 4 дня, чтобы покинуть Россию. О нежелательности его пребывания в стране объявили временному поверенному в делах Украины в России Василию Покотило. Его вызвали в МИД после того, как стало известно о задержании Сосонюка. В министерстве подчеркнули, что действия консула наносят ущерб интересам безопасности России и не совместимы со статусом консульского сотрудника. В ФСБ утверждают, что Сосонюка задержали с поличным за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов. В соответствии с международными нормами дипломаты обладают неприкосновенностью, поэтому привлечь его к ответственности нельзя, зато можно лишить права пребывания в стране. В Киеве готовятся вернуть Сосонюка домой, но обвинения отрицают. В украинском МИДе назвали действия российских силовиков грубой провокацией и пообещали дать симметричный ответ.

Обвинения в адрес консула появились на фоне обострения конфликта между Москвой и Киевом. Ранее сообщалось, что Россия стягивает войска к границе. Власти Украины, а также лидеры ряда стран Запада считают актом агрессии