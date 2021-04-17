По всей Великобритании была объявлена минута молчания в память о принце Филиппе

Ее начало и конец отметят залпы орудий королевского отряда конной артиллерии. Супруга королевы Елизаветы второй похоронят сегодня в Виндзорском замке. По воле принца гроб с его телом не будет выставлен для прощания. Кроме того,похороны будут носить королевский, а не государственный статус – на церемонию соберутся лишь представители королевской семьи, всего 30 человек. Из-за пандемии власти призвали британцев не приносить цветы к Букингемскому дворцу и Виндзорскому замку. Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив двух месяцев до своего столетия.
2021-04-17T17:01:11+03:00
2021-04-17T17:02:55+03:00
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17:01, 17 апреля 2021
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