Замглавреда «Новой газеты»: Необходимо разобраться в обстоятельствах задержания журналистки «Важных историй» Арениной

Необходимо разобраться в обстоятельствах задержания журналистки «Важных историй» Екатерины Арениной. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель главреда «Новой газеты» Сергей Соколов.

«Надо смотреть на детали, связанные с задержанием. Это может быть связано как с общей травлей издания «Важные истории», так и с самодеятельностью местных владимирских товарищей, которых, конечно уже «достали» в связи с известной колонией в Покрове. В любом случае опасность заключается в том, что даже если это местная самодеятельность, сложить дважды два кому-то очень захочется, и могут быть дополнительные последствия», — отметил он.

С.Соколов полагает, что журналистское сообщество должно вступиться за Аренину. «Но у меня в последнее время большие сомнения в том, что такое сообщество существует. Достаточно вспомнить и ночные допросы Анина, и обыски у «Важных историй». За исключением десятка СМИ и ряда журналистов, особо поддерживающих я не разглядел», — заключил он.

По некоторым данным, поводом для задержания Арениной стала съемка здания колонии строгого режима