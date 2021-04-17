Журналистку издания «Важные истории» Катю Аренину вместе с оператором задержали во Владимире

Как сообщает само издание, они снимали сюжет о пытках во владимирских колониях. Съемочую группу задержали у ИК-3 во время интервью с женой заключенного. Женщину, дававшую интервью, также задержали. Аренина ранее выпустила расследование о сотрудниках владимирского управления ФСИН, согласно которому тюремщиков, причастных к пыткам и смертям заключенных, регулярно повышают в звании и должности.