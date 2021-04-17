РФ высылает украинского консула в Петербурге, задержанного, как утверждают в ФСБ, при получении закрытой информации

Как передает ТАСС, российская сторона уже уведомили об этом временного поверенного в делах Украины Василия Покотило. Александр Сосонюк должен покинуть территорию России до 22 апреля. Ранее в Киеве расценили задержание украинского консула как очередную провокацию на фоне дестабилизирующих действий России.
2021-04-17T16:32:29+03:00
2021-04-17T16:32:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 17 апреля 2021
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