В Великобритании началась церемония похорон принца Филиппа

Гроб с телом, как ожидется, вынесут из часовни Виндзорского замка в 16:40 по Москве, чтобы установить на Land Rover, дизайн которого разрабатывали с участием самого принца. В процессии в сторону часовни святого Георгия примут участие дети и внуки Филиппа, в том числе отказавшийся от исполнения королевских обязанностей и переехавший в Америку с женой принц Гарри, который по такому случаю вернулся в Лондон.

Несколько лет назад Филипп тоже отошел от исполнения официальных обязатенностей по возрасту, в интервью ВВС он тогда признался, что хочет немного пожить в свое удовольствие.

Супруг королевы Елизаветы II скончался 9-го апреля, не дожив 2 месяца до своего столетия. По желанию покойного, похороны не будут иметь государственный статус, в них примут участие только его родные.