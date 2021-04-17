Более 30 тысяч нарушений перчаточно-масочного режима выявили в московском транспорте в апреле, интенсивность проверок не снижается – отчитались в государственном казенном учреждении «Организатор перевозок». За отсутствие маски и перчаток штрафуют на 5000 рублей.

Ранее сегодня стало известно, что число выявленных случаев ковид-19 за последние сутки в столице выросло до максимума с начала января.