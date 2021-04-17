Около 100 человек задержаны минувшей ночью в ходе протестов в американском городе Миннесота

Люди вышли на улицы после инцидента, когда полицейский Ким Поттер застрелила афроамериканца. По сообщениям правоохранителей, при задержании Данте Райта она хотела применить похожий на пистолет дистанционный электрошокер-тазер, но перепутала его с боевым оружием и выстрелила.

Какие обвинения могут быть предъявлены задержанным митингующим, не уточняется. Также известно, что в ночь на пятницу задержаний не производилось.

Отмечу, что непрекращающиеся в пригороде Миннесоты Бруклин-Сентере беспорядки проходят на фоне резонансного судебного процесса над полицейским, который в мае прошлого года в ходе задержания задушил темнокожего Джорджа Флойда. Его смерть тогда вызвала массовые беспорядки по всей стране. Власти Вашингтона и других городов неоднократно были вынуждены вводить комендантский час, а также привлекали для разгона протестов Национальную гвардию США

Ким Поттер, в результате действий которой и умер Дерек Райт, после инцидента подала прошение о немедленном увольнении из полиции