Корреспондента сетевого издания «Важные истории» Екатерину Аренину задержали во Владимирской области, пишет «Новая газета» со ссылкой на редакцию «Важных историй». Кроме того, задержан оператор – их забрали в полицию во время съемки интервью с женой заключенного одной из колоний региона, который подвергался пыткам.

Заместитель главного редактора «Новой Газеты» Сергей Соколов считает, что инициатива в данном случае вряд ли исходила с верхних этажей силовой пирамиды.

Обоих задержанных, по их словам, обещают отпустить после опроса. Поводом для задержания предположительно стала съемка здания колонии строгого режима.

