Корреспондента сетевого издания «Важные истории» Екатерину Аренину задержали во Владимирской области, пишет «Новая газета» со ссылкой на редакцию «Важных историй». Кроме того, задержан оператор – их забрали в полицию во время съемки интервью с женой заключенного одной из колоний региона, который подвергался пыткам.
Заместитель главного редактора «Новой Газеты» Сергей Соколов считает, что инициатива в данном случае вряд ли исходила с верхних этажей силовой пирамиды.
Обоих задержанных, по их словам, обещают отпустить после опроса. Поводом для задержания предположительно стала съемка здания колонии строгого режима.
Корреспондента сетевого издания «Важные истории» Екатерину Аренину задержали во Владимирской области
Корреспондента сетевого издания «Важные истории» Екатерину Аренину задержали во Владимирской области, пишет «Новая газета» со ссылкой на редакцию «Важных историй». Кроме того, задержан оператор – их забрали в полицию во время съемки интервью с женой заключенного одной из колоний региона, который подвергался пыткам.