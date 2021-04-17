Консулу Украины, которого сегодня утром задержала в Петербурге ФСБ, предписано покинуть Россию в пятидневный срок

Консулу Украины, которого сегодня утром задержала в Петербурге ФСБ за сбор закрытой информации, предписано покинуть Россию в пятидневный срок. Также в российский МИД в связи с инцидентом вызвали временного поверенного в делах Украины в России. Украинская сторона называет это провокацией и готовит ответные меры.

