В МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве — дипведомство

Временный поверенный в делах Украины в Москве Василий Покотило вызван в МИД РФ в связи с противоправной деятельностью украинского консула. Об том говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

«17 апреля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в РФ Василий Покотило в связи с противоправной деятельностью консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, который был задержан 16 апреля», — говорится в

сообщении.